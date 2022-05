Regna sempre più incertezza attorno al futuro sportivo di Romelu Lukaku, i cui rappresentanti contano i minuti per poter parlare con Todd Boehly, il prossimo proprietario del Chelsea che a breve completerà l'acquisto del club da Roman Abramovich. Intanto, i colleghi inglesi dell'Evening Standard fanno notare che per i Blues sarà impossibile, eventualmente, cedere il giocatore alle cifre a cui è stato prelevato dall'Inter la scorsa estate (115 milioni di euro), anche perché c'è da considerare pure l'ingaggio pesante da 300mila sterline a settimana che possono permettersi di pagare giusto una manciata di società in Europa.