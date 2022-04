Spuntano le prime immagini della maglia pre-gara che l'Inter dovrebbe indossare nella stagione 2022/23 per la classica sessione di riscaldamento. Come annunciato dal sito specializzato Footyheadlines.com, il kit - che dovrebbe essere rilasciato a maggio o luglio 2022 - è realizzato da Nike con un particolare design che richiama al concetto di 'Internazionale', con le bandiere delle varie nazioni sparse un po' dappertutto. Dal punto di vista cromatico saranno invece presenti diverse tonalità di blu, abbinate al bianco per i loghi.