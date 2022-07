Dopo le parole davanti ai tifosi di questo pomeriggio, Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, fa chiarezza in merito a Paulo Dybala ai microfoni dell'emittente locale campana Canale 21: "Io non ho detto niente, mi sono rimesso soltanto alle parole che ha detto ieri Cristiano Giuntoli. Non c’è stata nessuna apertura, qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal Napoli. Dobbiamo rendere questa rosa competitiva e basta, chi verrà verrà per essere pronto a dare al Napoli il 100%”.