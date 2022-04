Lo sciopero dei vigili urbani previsto a Milano per domenica 15 maggio mette a rischio la disputa di Milan-Atalanta, gara valida per la penultima giornata di Serie A. Come riferisce il Corriere della Sera, infatti, "il sindacato Sulpm, la sigla più rappresentativa nel comando di piazza Beccaria, ha indetto uno sciopero della Polizia locale per domenica 15 maggio, giorno della Stramilano e di Milan-Atalanta allo stadio di San Siro. La comunicazione è stata ufficializzata al prefetto Renato Saccone e al sindaco Giuseppe Sala. Non ci saranno ghisa lungo il percorso della mezza maratona? Spariranno i controlli al traffico attorno al Meazza? Il rischio, al momento, c’è" scrive il quotidiano.