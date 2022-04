Il nuovo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del Cies ha svelato la classfiica dei migliori 50 calciatori Under 23 che hanno esordito nella stagione 2021/2022 in uno dei top cinque campionati d’Europa. La graduatoria vede ai primi due posti altrettanti giocatori dell'RB Lipsia, il croato Josko Gvardiol con 96,2 milioni di Euro e il centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai a 60,3 milioni. Completa il podio Pablo Gavì, wonder boy del Barcellona con un valore di 58,6 milioni. Sono solamente tre i calciatori italiani in classifica: all’11esimo posto si piazza il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi con 27,6 milioni di valore, oggetto del desiderio dell'Inter per la prossima estate. Al 25esimo troviamo invece Kelvin Yeboah (16,2 milioni di valore), attaccante del Genoa, e al 32esimo posto Samuele Ricci (14 milioni di valore), centrocampista del Torino.