L'età media dei giocatori impiegati dai 20 allenatori di Serie A è in lieve calo. Questo si legge dall'ultimo report dell'Osservatorio Calcistico del CIES, che ha analizzato i dati relativi ai principali campionati di tutto il mondo: sono il Frosinone e il Lecce, in particolare, le due squadre dall'età media più bassa rispettivamente con 24,87 e 25. L’età media dei giocatori schierati nelle prime otto giornate in Serie A è di 26,76 anni, leggermente più giovane rispetto al dato di tutto lo scorso campionato (27,05); le formazioni più 'vecchie' sono Inter (29,48 anni), Lazio (28,95) e Roma (28,69).