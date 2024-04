Nel suo nuovo report mensile, l'Osservatorio sul calcio del CIES si è dedicato ad un particolare esercizio analitico, realizzando alcune classifiche di calciatori in base alle loro performance in sei categorie specifiche: difesa, distribuzione, dribbling vincenti, passaggi chiave, finalizzazione e gioco aereo. Per quel che riguarda la finalizzazione, è stato preso in esame il rapporto tra tiri tentati e percentuale di realizzazione, ponderato in base al livello sportivo delle partite giocate.

Nell'ambito delle leghe Top 5, questa classifica vede primeggiare Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, con un indice di finalizzazione di 93,6. Il nazionale inglese precede Deniz Undav dello Stoccarda, Kylian Mbappé del PSG, Victor Boniface neo campione di Germania col Bayer Leverkusen e Lautaro Martinez, quinto assoluto con un indice di 91,6.