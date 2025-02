Il Comune di Milano e il Politecnico di Milano hanno sottoscritto un nuovo contratto per il monitoraggio della solidità dello stadio San Siro. L’intesa emerge da una delibera comunale consultata da Calcio e Finanza, secondo la quale la nuova scadenza della convenzione (inizialmente fissata per il 31 gennaio del 2025) è stata portata al 31 luglio 2025." L’art. 5 della suddetta convenzione (quella tra il Comune e Inter e Milan per l’utilizzo dello stadio, ndr) pone a carico del Comune di Milano tutto quanto attiene alle verifiche sulla solidità statica e strutturale dello stadio e di ogni sua parte, ivi comprese le operazioni di monitoraggio permanente dello stadio, con la facoltà dell’Ente di chiedere alle Concessionarie l’anticipazione delle conseguenti spese riferite alle suddette verifiche, da scomputare nei termini previsti dalla vigente convenzione", si legge nella delibera. La spesa prevista nell’arco temporale compreso tra il 1 febbraio 2025 e il 31 luglio 2025 ammonta ad un totale di 44mila euro, divisa tra varie voci.

Attualmente sono in corso le attività di sviluppo susseguenti all’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale del 5 novembre 2021 con la quale è stato confermato il pubblico interesse della proposta di riqualificazione dello stadio Meazza e zone limitrofe presentata da Inter e Milan. Lo stato attuale di queste attività "fa prevedere la possibilità che, indicativamente, nel primo semestre del 2025 potrebbe concretizzarsi lo scenario procedurale di attuazione del progetto di riqualificazione che potrebbe comportare delle modifiche dell’assetto proprietario dell’immobile e delle aree adiacenti".