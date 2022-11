Inter e Napoli hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League , la Juventus invece è stata già eliminata nel suo girone e questa sera si giocherà l'accesso all'Europa League a distanza con il Maccabi Haifa . Il Milan , la quarta squadra italiana impegnata in Champions, invece si giocherà tutto questa sera a San Siro contro il Salisburgo . Come riportato da Calcio&Finanza, le tre italiane sono legate al risultato del Milan dato che in ballo ci sono i ricavi legati al cosiddetto market pool , ovverosia la parte di diritti tv che la UEFA distribuisce alle partecipanti alle coppe europee.

"La prima è legata al piazzamento in campionato nella stagione precedente delle quattro società partecipanti, mentre la seconda è legata invece al numero di partite che ogni singolo club disputa in Champions League in stagione rapportata al numero di gare giocate dalle squadre della stessa nazione. In questo caso, quindi, Inter e Napoli potrebbero incassare di più nell’ipotesi in cui il Milan si dovesse fermare alla fase a gironi - si legge sul sito -. In sostanza, quindi, con il passaggio del turno del Milan e la successiva eliminazione di tutte e tre le squadre agli ottavi di finale, Inter e Napoli incasserebbero 400mila euro in meno circa, mentre la Juventus perderebbe 300mila euro. Differenza più netta per il Milan, che dalla seconda parte di market pool guadagnerebbe circa un milione in più avanzando oltre i gironi. Ovviamente, la divisione finale della seconda parte di market pool resta sensibile al percorso delle squadre nella competizione. Se uno o più club dovessero proseguire nel torneo, la forbice con le società eliminate ai turni precedenti aumenterebbe in base al numero di partite disputate, un dato che sarà ufficiale solo quando tutti i club italiani saranno eliminati".