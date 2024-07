Secondo indiscrezioni raccolte da Calcio&Finanza, l’accordo di sponsorizzazione con Qatar Airways come Official Main Kit Partner è stato siglato su base triennale per un valore di 5 milioni di euro a stagione (contro gli 1,5 milioni dell’intesa precedente). Qatar Airways prenderà il posto di Leo Vegas News che esce di scena visto che sta per entrare un’altra azienda del settore giochi e scommesse. Si tratta ovviamente di Betsson che sarà il nuovo sponsor principale di maglia per circa 30 milioni a stagione.