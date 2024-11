Luca Lucci, capo ultrà della Curva Sud del Milan già arrestato nell’inchiesta milanese sulle curve di San Siro, ha ricevuto un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’altra indagine della Dda. In questo caso - si legge su Calcio e Finanza - si tratterebbe di un’associazione (vicina alla cosca della ‘ndrangheta dei Barbaro) che avrebbe «importato e distribuito oltre due tonnellate di stupefacenti» tra la Lombardia e la Calabria. Per quanto riguarda l'inchiesta 'Doppia Curva', invece, Lucci è invece accusato di associazione per delinquere finalizzata ad un serie di reati.