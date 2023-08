Scossone in casa Manchester City e Newcastle: i due club di Premier rischiano un’indagine da parte della Commissione Europea per presunte violazioni delle nuove regole sugli aiuti di Stato. A renderlo noto è il Daily Mail che mette in luce la confferma della commissione sui rumors circolati a proposito di denunce a danno dei due club avanzate da vari attori, "riguardo alle nuove regole progettate per impedire che gli aiuti statali falsino i mercati in tutto il continente" come riporta Calcio e Finanza.

"Possiamo confermare di aver ricevuto segnalazioni riguardanti club di calcio, compresi club britannici, che stiamo valutando" ha dichiarato il portavoce della Commissione europea: "Il Regolamento sulle Sovvenzioni Esterne affronta le distorsioni causate dai contributi finanziari concessi dai governi non appartenenti all’UE a imprese che intraprendono un’attività economica nel mercato interno dell’UE. Negli ultimi anni, le sovvenzioni estere sembrano aver distorto il mercato interno dell’UE, anche fornendo ai loro beneficiari un vantaggio ingiusto nell’acquisire aziende o ottenere contratti di appalto pubblico nell’UE a detrimento della leale concorrenza".

Il City ha sempre sostenuto di essere un'impresa personale dello sceicco Mansour, mentre PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita che possiede l’80% del Newcastle, ha sempre dichiarato di essere un’entità di investimento imparziale e indipendente. "Le denunce probabilmente si concentreranno sulla possibilità che il Manchester City sia effettivamente controllato dallo Stato degli Emirati Arabi Uniti e che il Newcastle sia uno 'strumento' dello Stato dell’Arabia Saudita" si legge su CF che non dà indicazioni sui mittenti delle denunce, ma si ipotizza che una delle varie denunce arrivate possa provenire dalla Liga spagnola, un'accusa che gli spagnoli hanno rifiutato di commentare, "anche se hanno confermato di aver presentato una denuncia formale alla Commissione Europea riguardo all’assistenza statale che avvantaggia in modo ingiusto il Paris Saint-Germain, che è di fatto di proprietà e finanziato dal governo del Qatar".