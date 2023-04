Il prossimo 5 maggio verrà pubblicato il bando per la prossima asta per i diritti tv della Lega Serie A. Questo, stando a quanto raccolto da Calcio e Finanza, quanto emerso oggi durante l'assemblea andata in scena in videoconferenza.

"Il piano della Serie A per arrivare a un miliardo di euro dai diritti tv a stagione è il cosiddetto “bando matrioska”, come emerso nei giorni scorsi: ogni pacchetto dovrebbe contenere, di fatto, ipotesi che possono attrarre più emittenti possibili - spiega CF -. L’ipotesi più affascinante resta quella di ividere la torta alla pari tra Sky e DAZN, che potrebbero così trasmettere entrambe quasi tutte le partite, in co-esclusiva. In sostanza, nove incontri su 10 in co-esclusiva tra le due piattaforme per ciascuna giornata: sarà poi l’utente finale a decidere a quale piattaforma abbonarsi, con la decima partita che andrà comunque su una emittente diversa".