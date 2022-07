A sei settimane dal calcio d'inizio della Serie A, con il mercato aperto ufficialmente da appena 4 giorni, i colleghi del Corriere dello Spor, hanno hanno tracciato un bilancio parziale sui primi movimenti estivi assegnando all'Inter la medaglia di squadra più attiva. "In questo momento (ma anche nei prossimi momenti se le concorrenti non si danno una svegliata) è la squadra che si è arricchita di più - si legge -. Ha individuato in Mkhitaryan il giocatore che può agilmente diventare l’alternativa a Calhanoglu. Adesso Inzaghi ha 4 fortissimi titolari per i tre posti di centrocampo, più il predestinato Asllani. Se va via Skriniar, arriva Bremer (e forse migliora la difesa) o Milenkovic (e forse la peggiora, ma di poco). Il vantaggio di Inzaghi, rispetto ai suoi colleghi, è notevole: ha quasi tutti già a sua disposizione. Il punto di svolta ulteriore può essere Dybala: se Marotta vuole aiutare l’allenatore non lo prende, se vuole aiutare la squadra lo prende".