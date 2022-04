L'Inter potrebbe decidere di puntare su David Ospina qualora in estate dovesse esserci la separazione con Samir Handanovic. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere colombiano è in scadenza a giugno, ha avanzato una richiesta di rinnovo che è distante dai parametri futuri del Napoli, ha il Real Madrid che ha già bussato e l'Inter che potrebbe quindi farlo nel caso Handanovic vada via. Ma il club partenopeo per la porta ha deciso di rompere gli indugi e rimuovere gli equivoci: in Meret credono tutti e il desiderio di incontrare il management del giocatore per discutere del prolungamento ha bisogno esclusivamente di un appuntamento. Per la società di De Laurentiis c'è il rischio, da scongiurare, che Meret si svincoli a zero tra quindici mesi, ma soprattutto c'è nel Napoli il desiderio di offrirgli certezze, sistemandogli al fianco un vice rassicurante ma non ingombrante.