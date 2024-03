Il Napoli tra poco scenderà in campo al Maradona per sfidare l'Atalanta. Sarà l'occasione per continuare la battaglia contro il razzismo dopo i noti fatti che hanno coinvolto Acerbi e Juan Jesus. Ma in cosa consisterà l'iniziativa annunciata ieri dal club azzurro sui social? Alle 12.10 lo speaker Decibel Bellini farà urlare 'no al razzismo' a tutto lo stadio e verrà proiettato un video antirazzismo con i giocatori. Lo riporta il Corriere dello Sport.