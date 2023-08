Dopo la vittoria all'esordio stagionale contro il Monza, l’Inter di Simone Inzaghi lunedì dovrà affrontare i neopromossi del Cagliari all'Unipol Domus. Per la trasferta nel capoluogo sardo, la vittoria dei nerazzurri è il risultato più gettonato, quotato a 1,47 su William Hill, 1,45 su Snai. Il pareggio, eventuale seconda X consecutiva per i padroni di casa, è fissato a 4,33 su William Hill, 4,75 su Snai; mentre il successo della squadra di Ranieri è quotato a 7,50, (6,50 per Snai).

È Lautaro Martinez l'uomo più temuto in Sardegna: il doppio colpo dell'argentino, già autore di una nuova doppietta all'esordio contro i brianzoli, per gli scommettitori di William Hill vale 7,50.