La quota scudetto della capolista Napoli si è abbassata ed ora vale tra 3,25 e 3,50 su William Hill e Better, ma per gli analisti l'Inter resta ancora la favorita al titolo, offerto a 1,80 su bet365. A seguire cla squadra di Conte ci sono la Juventus (a 5,80 su 888sport), il Milan (a 12,50) e l'Atalanta, in lavagna a 29.