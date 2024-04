Milan-Inter di lunedì sera sarà anche l'occasione per vedere una sfida tra bomber a caccia di gol. Uno dei questi è Lautaro Martinez: gli analisti di Betaland mettono in lavagna il possibile 24esimo gol del Toro in campionato a quota 2.60, mentre Marcus Thuram rappresenta la prima alternativa sulla lavagna marcatori a 3.00. Tra i rossoneri la marcatura vista come più probabile è quella di Olivier Giroud, a quota 3.50.