L'occasione per dimenticare la sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana si presenta domenica alle 15, per l'Inter, con la trasferta di Venezia. I nerazzurri hanno battuto i veneti nelle ultime tre gare in Serie A e i bookies, non facendosi influenzare dalla lunga fila di assenze per la squadra di Simone Inzaghi, sentono aria di poker: il colpo esterno dei nerazzurri paga infatti 1,27 su Betflag e 1,28 su Sisal, con il pareggio a 5,65 e il segno «1» a 9,50. L'Over, a 1,52, è in vantaggio sull'Under, indicato a 2,35, mentre c'è molto equilibrio fra Goal e No Goal, proposti a 1,90 e 1,80.

Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, lo 0-2 a 6,50, seguito dallo 0-1 a 7,75 e dallo 0-3 a 8. Se l'1-1 è visto a 9,50, l'1-0 per i ragazzi di Eusebio Di Francesco vale 20 volte la posta.