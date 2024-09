Terminata la sosta Nazionali, l'Inter si prepara a scendere in campo a Monza per la seconda trasferta stagionale. La vittoria dei campioni d'Italia nella sfida di domenica prevale a 1,40 su Goldbet e Better, contro l'«1» alto a 7,35. Il pari è invece dato a 4,90. L'Over 2,5 è in lavagna a 1,63, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,15 la posta.

Le quote per il Goal (1,83) e No Goal (1,87) si equivalgono, ma attenzione anche ai marcatori: il primo squillo in campionato di Lautaro Martinez si gioca a 2, mentre la doppietta si attesta a 4,90. La rete di Marcus Thuram vale invece 2,35, mentre una marcatura di Milan Djuric è proposta a 5,50.