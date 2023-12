Segnale forte al campionato da parte dell'Inter di Simone Inzaghi, che dopo il successo della Juventus a Monza era chiamato a vincere a Napoli per riprendersi la vetta. Un 3-0 netto, che spinge gli esperti di William Hill e Planetwin365 a confermare tra 1,44 e 1,55 i neroazzurri come favorita principale per lo Scudetto. La prima rivale resta la Juventus. I bianconeri, che non perdono dal 23 settembre contro il Sassuolo, inseguono a due lunghezze di distanza e sono proposti tra 3,20 e 4,33 per la vittoria finale.

In ripresa il Milan di Stefano Pioli, che contro il Frosinone ha centrato la seconda vittoria consecutiva mostrando una ritrovata compattezza: il tricolore rossonero è in lavagna a 6,50. Sale da 8 a 15, invece, l'ipotesi Napoli. Pesa lo 0-3 subito dall'Inter, in un match che poteva essere l'occasione per riaccendere le speranze scudetto degli azzurri, ora lontani undici punti dalla vetta e raggiunti al quarto posto dalla Roma.