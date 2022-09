La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto più gare di campionato: 75 in 178 match, con 54 pareggi e 49 successi dei capitolini. Nelle ultime sette gare casalinghe in campionato, gli uomini di Simone Inzaghi hanno centrato altrettante vittorie, mantenendo la porta inviolata in ben quattro occasioni. Le quote di StarCasinoBet sembrano dare fiducia ai nerazzurri per il mantenimento di questa striscia vincente: la vittoria dell’Inter in questa giornata è quotata a 2,12, il successo della Roma a 3,55 mentre il pareggio è fissato a 3,50.