Il pari a reti bianche all'esordio in Champions sul campo del Manchester City conferma l'Inter come outsider per la vittoria finale: in lavagna il trionfo europeo è offerta a 15 su Snai, non troppo lontano dalle due favorite, proprio i Citizens, dati a 3,50 su bet365 e il Real Madrid, vincente all'esordio contro lo Stoccarda, proposto a 4 su William Hill.

Più difficile il cammino delle altre italiane verso la conquista del trofeo: la Juventus, unica squadra della Serie A vincente all'esordio, venduta a 33 su Sisal, seguita dall'Atalanta, convincente contro l'Arsenal, a 51. Crolla il Milan, ora a quota 66 – rispetto al 32 della vigilia – dopo la brutta sconfitta interna contro il Liverpool. Vale 201 volte la posta la clamorosa impresa del Bologna, tornata in Champions a 60 anni dall'ultima partecipazione.