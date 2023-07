Il futuro di Davide Frattesi è uno dei grandi tormentoni di questo calciomercato estivo. Il centrocampista del Sassuolo è corteggiato da diversi club come la Roma, che nelle ultime ore sta insistendo sul calciatore portando la quota Sisal per il trasferimento in discesa fino a 2,50. I giallorossi sono subito dietro l’Inter, sempre favorita a 1,44 volte la posta. Più fredda la pista Milan, secondo Agipronews in quota a 4,50, mentre la Juventus è più staccata a 9.