Né Milan, né Inter. Nel giorno del sorteggio del calendario, le previsioni degli scommettitori sulla Serie A 2022/2023 "snobbano" le due grandi contendenti dell'ultima stagione e tornano a premiare la Juventus, la più scelta in assoluto nelle prime giocate sullo scudetto. In attesa dell'apertura ufficiale del calciomercato e delle prime mosse concrete delle squadre, i bianconeri sono favoriti a quota 2,35 su Planetwin365, con il 66% di giocate dalla loro parte. Secondo posto per i nerazzurri, in tabellone subito dietro la Juve (a 2,90), ma al momento fermi all'11% delle scelte; bocciati invece in campioni in carica del Milan, terzi in tabellone (3,35), ma con una percentuale di gioco inferiore al 5%, così come il Napoli, dato a 7,75. Tra le squadre in seconda linea secondo i bookmaker emerge la Roma (a 15,00), con il 5% di preferenze; giocate al minimo invece per Atalanta (a 23,00), Lazio (31,00) e Fiorentina (41,00).