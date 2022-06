Il rinnovo di Simone Inzaghi e il ritorno di Romelu Lukaku. Il colpo belga in particolare, 24 gol nell’anno dello Scudetto, ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi dell’Inter, che dopo aver visto vincere il Milan nella passata stagione guardano alla prossima con grande ottimismo. Il gigante buono è stato ceduto la scorsa estate al Chelsea per 115 milioni e pur di tornare – 8 milioni ai londinesi per il prestito – ha accettato una riduzione dello stipendio che peserà per le casse nerazzurre 12 milioni lordi grazie anche al Decreto Crescita. Il tutto in attesa di capire se Inzaghi avrà anche Paulo Dybala per completare un tridente d’attacco da sogno con Lautaro Martinez. L’ottima partenza della sessione estiva del calciomercato nerazzurro può quindi far sperare l’Inter – a caccia della seconda stella – che sulla lavagna scommesse Serie A 2022/2023 di Betaland è favorita per lo Scudetto a quota 2,75, anche se la Juventus per ora ha la stessa proposta.