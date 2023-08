A commento delle parole pre Inter-Monza di Beppe Marotta, il giornalista della Bild, Tobi Altschäffl, conferma la situazione di mercato intorno a Benjamin Pavard: "Operazione in corso. Pavard vuole partire, il Bayern e i compagni lo sanno. Il club cerca un terzino destro. Kyle Walker sarebbe stato il sostituto di Pavard, ma il Manchester City ha detto di no perché non riuscivano a trovare un sostituto".

Confirmed: Deal on ✅

Pavard wants to leave, Bayern and his teammates know.

Bayern looking for a right-back.

Kyle Walker would have been Pavards replacement. But City said no because they where struggling to find a Walker-replacement… https://t.co/0txSLhCoaF