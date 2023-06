Lionel Messi ha scelto di proseguire la sua carriera all'Inter Miami. La stella argentina ha ceduto alle lusinghe d'Oltreoceano, firmando per la squadra di cui è anche proprietario David Beckam. Secondo i colleghi di Betevé, le uniche due offerte che la Pulce aveva in Europa riguardavano Inter e Newcastle, ma non erano soddisfacenti. Ecco perché Messi non ha preso in considerazione nemmeno quella del Barcellona, preferendo di sbarcare in MLS.