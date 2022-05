Meglio una stagione in Serie A, da protagonista con il Lecce, oppure un immediato salto di qualità?

“Dipende, non so cosa succederà nei prossimi due mesi. Ho un contratto con i giallorossi che, un anno fa, mi hanno convinto con un progetto entusiasmante. Sicuramente, dovrò confrontarmi con i dirigenti e capire le loro intenzioni. Io devo pensare solo al campo, non voglio farmi influenzare da quello che dicono i giornali”.

L’etichetta di potenziale vice-Brozovic, però, non è una cosa da tutti i giorni…

“Assolutamente no, ne sono entusiasta: Marcelo è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. I paragoni, però, li lascio gli altri. Quando si parla di me, vorrei che si parlasse soltanto… di Morten Hjulmand”.