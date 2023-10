Il Profeta Hernanes, ex centrocampista dell'Inter tornato a giocare in Italia in Prima Categoria, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek per parlare della lotta scudetto. "La Juve quest'anno è molto più solida, lotterà sicuramente, come anche il Milan. Ma per me la più forte e quindi la favorita resta l'Inter", le sue parole.