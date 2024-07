L'ex centrocampista brasiliano Hernanes ha parlato ai microfoni di SportWeek, soffermandosi sulla lotta Scudetto: "La Juventus è competitiva, ma per capire se sarà la reale rivale dell'Inter bisogna aspettare la fine del mercato e comunque dare il tempo a Douglas Luiz e ai nuovi acquisti di inserirsi e adattarsi in un ambiente bianconero, oltre che a Motta di trasmettere le proprie idee. Il calcio non è una raccolta di figurine, serve tempo per abituarsi ai cambiamenti e conoscersi meglio", ha detto Hernanes.