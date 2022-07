Il dubbio su chi difenderà la porta dell'Inter come numero uno è stato unicamente mediatico, visto che Simone Inzaghi ha spiegato di avere le idee chiarissime sul tipo di alternanza che ci sarà nella prossima stagione tra i due estremi difensori: "Partirà Handanovic come titolare perché se lo è meritato per la stagione scorsa che è stata ottima - ha detto il tecnico nerazzurro nella conferenza di presentazione dell'annata 2022-23 -. Conosciamo il valore di Onana, il portiere del futuro dell'Inter, che quest'anno avrà le occasioni per mettersi in mostra. Su di lui abbiamo puntato già un anno fa".