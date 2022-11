Gli otto punti di vantaggio che il Napoli ha messo tra sé e la prima inseguitrice, il Milan , da amministrare nella seconda parte di stagione, permettono a Luciano Spalletti di fare quantomeno un pensiero stupendo allo scudetto . "Il campionato è ancora lungo, ma il vantaggio accumulato dal Napoli è già importante dopo quindici giornate - ha detto Marek Hamsik in esclusiva a Napoli Magazine -. Ad aver inciso maggiormente in questo inizio di stagione degli azzurri è stata, a mio avviso, la continuità di gioco e di prestazioni, che sono state sempre di qualità e quantità".

Impossibile per lo slovacco prevedere se la sosta del campionato sarà più o meno alleata della squadra azzurra: "Non so dire se può essere positiva o negativa. Di sicuro il Napoli stava viaggiando a ritmi altissimi, ottenendo tante vittorie una dopo l'altra, ma è anche vero che ora possono allenarsi e mettere altro lavoro nelle gambe in modo tale da essere pronti per la ripresa".