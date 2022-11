L'ex centrocampista della Nazionale tedesca Dietmar Hamann, oggi esperto di Sky Sports Deutschland, non condivide la decisione dell'arbitro slovacco Ivan Kruzliak sul fallo di mano compiuto da Sadio Mané nei minuti iniziali di Bayern Monaco-Inter: "Se sono in grado di alzare le mani su un tiro da sette o otto metri, probabilmente sono in grado di ritirare anche la testa. È stato un riflesso di Mané, ma per me non c'è dubbio che sia stato un fallo di mano punibile. Per me è un mistero come non si possa dare un rigore del genere".