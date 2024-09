İbrahim Hacıosmanoğlu, presidente della Federcalcio turca, ieri sera ha incontrato a cena i giocatori della nazionale di Vincenzo Montella, in ritiro per preparare il doppio impegno in Nations League contro Galles e Islanda. "Oggi la nostra squadra è composta da una maggior parte di giocatori che rappresentano il nostro Paese all'estero - ha detto in un discorso al gruppo -. Credere è la metà del successo, d'ora in poi saremo tutti uniti".