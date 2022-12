Prima dell'inizio dei Mondiali, Josko Gvardiol è stato protagonista di un Q&A coi tifosi dell'RB Lipsia, durante il quale ha toccato diversi aspetti del suo vissuto calcistico e non solo. Il difensore croato ha svelato anche qual è stato l'attaccante più difficile da affrontare sin qui in carriera: "Romelu Lukaku. Quando ho giocato contro il Belgio per la prima volta ho avuto molto rispetto, soprattutto per quel ragazzone enorme che è lui".