Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il giocatore del Genoa, numero uno delle cronache di mercato dell'Inter, Albert Gudmundsson ha risposto su Koopmeiners, chiamando l'attuale centrocampista dell'Atalanta, suo compagno ai tempi dell'AZ Alkmaar, al Genoa. Indizi sul futuro? "Sì, mi piacerebbe molto tornare a giocare con lui. Forse può venire a Genova, è un buon amico" ha detto

Un consiglio che le ha dato Gilardino?

"Essere sempre concreto davanti alla porta".

Se le dico Ucraina-Islanda cosa le viene in mente?

"È ancora nel mio corpo la sconfitta perché eravamo così vicini ad andare all'Europeo... Sono orgoglioso del team, soprattutto se penso da dove veniamo, già essere in finale playoff... Speriamo di mettere questo in un processo di crescita e andare ai prossimo Europeo".