Dopo il commovente messaggio pubblicato qualche settimana fa su Instagram, Fredy Guarin torna a parlare del difficile momento che sta attraversando. "Qualche tempo fa ho reso pubblico un mio problema, dovevo farlo e liberarmi da alcuni situazioni. Adesso sono molto felice e calmo, con una pace interiore" ha detto a 'Vbar' di Caracol Radio l'ex centrocampista dell'Inter che ha parlato ancora una volta a cuore aperto: " Ho avuto problemi con l'alcol, lo ammetto. È sempre stato un problema nella mia vita personale. L'eccesso di alcol è un problema molto serio e ho iniziato a combinarlo con situazioni familiari e personali, ho dato i risultati peggiori. È arrivato un momento in cui ho dovuto decidere cosa volevo dalla mia vita, avere una vita tranquilla e sana. Ho perso molto tempo e opportunità a causa del problema dell'alcol, ma sono concentrato sulla guarigione. Questo è un insegnamento che Dio e la vita mi danno e una grande opportunità. Quando hai problemi con l'alcol, hai la mente offuscata. La soluzione era sempre ubriacarsi e dimenticare i problemi familiari e lavorativi. Dunque ho deciso di farmi da parte".

Sul futuro:

"In questo momento, sono felice di poter pensare che ci sia la possibilità di giocare di nuovo. I miei amici e la mia famiglia mi dicono che non meritavo di finire la mia carriera in quel modo".