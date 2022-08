Onana o Handanovic? Chi difenderà la porta dell'Inter durante la stagione? Interpellato da Radio Sportiva, l'ex calciatore e opinionista Ciccio Graziani ha detto la sua: “Devono decidere se dare ancora fiducia ad Handanovic e tenere Onana per farlo crescere bene senza dargli grandi responsabilità da subito o se fare il contrario. Cioè dare subito grande fiducia a Onana, anche perché è stato bloccato a gennaio quindi è stata una scelta molto ponderata. L’Inter si darebbe così l’opportunità di avere un secondo portiere con l’esperienza e la bravura di Handanovic. Non ho ancora visto le immagini della partita con il Villarreal, ma mi hanno raccontato che in alcuni momenti non è stato all’altezza della situazione. Anche lì va fatta una scelta scelta ben definita: dare fiducia a Onana o non lo so se andare ancora avanti con Handanovic ma sabato inizia la stagione e secondo me inizierà con il portiere titolare”.