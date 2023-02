Commentando le voci di questa mattina su un possibile assalto dell'Inter per Franck Kessie, Francesco Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset, rivolge un rimbrotto al centrocampista ivoriano: "Io fossi in lui mi prenderei a schiaffi da solo: è andato a Barcellona dove non gioca perché la qualità è molto più alta, mentre qui era a casa sua. Adesso ritorna per andare all'Inter, percependo qualcosa in meno magari rispetto a quello che prende in blaugrana. E' stata una stupidaggine andare via dal Milan, lasci il certo per l'incerto: era coccolato, titolare, ed è voluto andare via. Ripensandoci, qualche schiaffetto dovrebbe darselo".