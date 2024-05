Grandi certezze sull'Inter del futuro vengono espresse negli studi di Sport Mediaset da Francesco Graziani. L'ex attaccante di Roma, Torino e Fiorentina invita tutti i tifosi nerazzurri a vivere nella massima serenità: "Sono già arrivati due giocatori importantissimi, con qualità tecniche e personalità. Ora ci saranno i rinnovi di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e altri. Quindi bisogna dire ai tifosi di avere pazienza, perché non credo che Oaktree non voglia migliorare tutto quello che c'è stato fino a oggi. State tranquilli, ci sono anche delle garanzie come Beppe Marotta e Piero Ausilio. La squadra secondo me l'anno prossimo sarà ancora più competitiva".