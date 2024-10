Francesco Graziani, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, si è soffermato sulla lotta Scudetto. Per lo Scudetto sarà una lotta a due?

"Sì, sicuramente una lotta a due. L'Inter la davamo come corazzata inaffondabile, ma ha accusato una partenza lenta e un po' difficoltosa e c'è il Napoli che ha una caratura tecnica notevole. S'è rafforzato con nomi funzionali come Lukaku che ha preferito restare a Castel Volturno per allenarsi piuttosto che rispondere alla convocazione: è una indicazione interessante per quel che sarà, vogliono vincere lo Scudetto e ci vogliono provare. Conte se non vince lo Scudetto arriva secondo..."