Ospite dei colleghi di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha così commentato il mercato di Milan e Inter per quanto riguarda gli attaccanti. Di seguito il suo intervento: "Credo che sia stata una scelta indovinata parte di tutte e due le società. Il Milan ha bisogno di Morata e ha bisogno di un altro attaccante, perché Jovic non è da Milan. Non ha le qualità tecniche e caratteriali per essere o un’alternativa a Morata o per giocare insieme a Morata. Taremi? L’Inter completa l’attacco con lui. Tanta roba, l’iraniano sa che all’inizio giocheranno Lautaro Martinez e Thuram. Questa non è una riserva di lusso, ma molto più. Perché l’Inter sarà impegnata in tanti fronti e avere delle alternative di quel livello è oro colato. Poi preso a zero euro, è un colpo straordinario di Piero Ausilio e Beppe Marotta".