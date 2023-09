C'è anche il nome dell'ad dell'Inter Beppe Marotta tra gli invitati al tavolo consultivo che il presidente della FIGC Gabriele Gravina sta per varare con l’intento di elaborare soluzioni per cercare di uscire dalla crisi del nostro calcio e per aumentare il raccordo tecnico tra federazione e club. Lo riporta Tuttosport: il progetto è quello di insediare un tavolo di lavoro consultivo voluto dal presidente federale per lo sviluppo dei vivai.

Tavolo che agirebbe in raccordo con il Club Italia e con il Dipartimento tecnico per il calcio giovanile sviluppato da Roberto Samaden con il Settore Giovanile e Scolastico, al cui interno è stato nominato anche Alberto Bollini, il ct fresco campione d’Europa con l’Under 19 e a cui, dopo l’addio di Roberto Mancini, è stata affidata la guida dell’Under 20. L’idea del presidente federale è appunto quella di mettere assieme alcuni tra i più esperti dirigenti di club, ciascuno con le proprie competenze ed esperienze ad arricchire il gruppo di lavoro. Le prime convocazioni, oltre a Marotta, riguardano: Ricky Massara, ex ds del Milan; Umberto Marino, dg dell’Atalanta; Pierpaolo Marino, ex ds dell’Udinese; Giovanni Sartori, ds del Bologna e il ds della Juventus Cristiano Giuntoli.