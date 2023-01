Robin Gosens, dopo l'ottima prova contro l'Atalanta, arriva ai microfoni di Sport Mediaset: "Volevamo le semifinali a tutti i costi perché abbiamo provato quanto è bello vincere la Coppa Italia. Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto e abbiamo meritato di vincere. Dove posso migliorare il mio apporto? A me manca il ritmo partita, non giocando da tantissimo tempo. Sto entrando e questo mi rende molto felice, ma per essere al 100% devo trovare il ritmo partita. Sono felice che il mister mi abbia dato fiducia, penso di averlo ripagato. Mi sento bene, anche in allenamento sento di essere quello che voglio essere, poi devo accettare che Federico Dimarco sia in una forma straordinaria. Ma io mi impegno per mettere in difficoltà Inzaghi".