Tra i grandi protagonisti della serata c'è l'esterno Robin Gosens, autore di un'ottima prova da ex contro l'Atalanta. Il tedesco è intervenuto a Inter TV per raccontare le sue sensazioni dopo il successo: “Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario difficile che sta attraversando un buon momento. Sono contento di aver ripagato la fiducia del mister, sto sempre meglio e sto dimostrando le mie qualità in ogni allenamento. Derby? Non vedo l'ora, è una partita speciale. L'importante, intanto, era passare il turno di oggi per arrivarci con la massima fiducia”.