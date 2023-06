"Abbiamo tantissima voglia e questo era il migliore allenamento per arrivare a Istanbul. Abbiamo sofferto, dovremo soffrire anche a Istanbul, ma solo così possiamo vincere". Così Robin Gosens a InterTV dopo il successo sul Torino.

Cosa ti fa pensare la finale di Champions visto il tuo percorso?

"Considerando la mia carriera, è un sogno: non pensavo di giocare mai una finale di Champions. Ricordo bene quando 10 anni fa giocavo ancora nei campetti, guardando con i miei amici la finale di Champions. E ora li ho invitati tutti per vedere la stessa partita, ma con me in campo".

Quanto peserà la concentrazione sugli esterni in finale?

"Molto importante, bisogna calibrare di partita in partita se essere più offensivi o difensivi. Siamo pronti a tutto e sono felice che il mister ora mi dà molta più fiducia: spero di ripagarlo".

Cosa ti senti di dire ai tifosi che vivono questa finale come un sogno?

"Sarà una partita di calcio e nel calcio tutto è possibile. Ci siamo meritati questa finale, ci crediamo e speriamo di alzare la coppa".

