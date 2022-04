Raggiunto da SportWeek in quel di Londra, Pierluigi Gollini, portiere del Tottenham, ha detto la sua in merito alla stagione dell'Atalanta, sua ex squadra: "Guardo tutte le partite. Non mi aspettavo il calo in Serie A. Quando giochi in Europa, però, le energie diminuiscono e diventa difficile gestire il doppio impegno".