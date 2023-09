Goldman Sachs vuole entrare con decisione anche nel mondo dello sport. La banca di investimento statunitense, tra le più prestigiose al mondo, ha infatti creato un team di professionisti legati alle acquisizioni societarie per concentrarsi in particolare in questo particolare ambito. Come riportato dal sito Financial News, per dare il via alle proprie strategie, il colosso finanziario ha nominato co-direttori della sua nuova divisione di investment banking nel settore dello sport Dave Dase e Greg Carey; quest'ultimo è per così dire una vecchia conoscenza anche dell'Inter, facendo parte del gruppo che ha seguito l’emissione sia del primo che del secondo bond del club nerazzurro.

Proprio Goldman Sachs ha per le dossier legato all’Inter tra ipotesi di rifinanziamento con Oaktree, anche questa seguita dallo stesso Carey, per il patron Steven Zhang e l’opzione legata a nuovi possibili investitori.